В БВШН проходит конференция, посвященная 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева

2018-04-30 15:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) 30 апреля состоялось открытие Общереспубликанской научно-технической студенческой конференции, посвященной 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает вуз в понедельник.

В ней принимают участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель вице-президента SOCAR по кадровым вопросам, нормативам и информационным технологиям Асиф Шафаггатов, представители руководства ряда высших учебных заведений страны, профессора и преподаватели БВШН, а также студенты университетов республики.

Открывая конференцию, ректор Эльмар Гасымов приветствовал всех гостей и участников ежегодной научно-технической студенческой конференции. Отметив, что в этом году конференция, которая проходит в БВШН уже в шестой раз, посвящена славной дате – 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева, он подчеркнул, что проведение мероприятия является данью уважения к памяти общенационального лидера Азербайджана. По словам ректора, главная цель конференции – повысить интерес студентов к научно-исследовательской работе, способствовать распространению технических знаний среди студенческой молодежи и наладить обмен опытом между студентами в научной сфере.

Выступая перед собравшимися, заместитель вице-президента SOCAR по кадровым вопросам, нормативам и информационным технологиям Асиф Шафаггатов рассказал о том внимании, которое проявляет к молодежи страны Президент Азербайджана Ильхам Алиев, и отметил, что привлечение молодых специалистов к участию в развитии науки и техники в республике остается одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики.