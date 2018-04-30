Туркменистан и ООН обсудили вопросы противодействия терроризму, экстремизму

2018-04-30 15:33 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем генерального секретаря ООН, председателем контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, говорится в сообщении туркменского правительства.



Высокопоставленный представитель ООН отметил активную позицию Туркменистана в международном диалоге по решению важных проблем современности.



Собеседники выразили уверенность в продолжении сотрудничества, что найдёт своё выражение в новых совместных проектах, нацеленных как на успешную реализацию национальных программ, так и достижение глобальных целей тысячелетия, сказано в информации.

Отметим, что в интервью телеканалу «Россия 24», президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что во время встречи с Воронковым обсудит вопросы противодействия терроризму, экстремизму.



"Видите, что творится в мире? Ливия, Сирия, Ирак... Это влияет и на общеэкономические мировые процессы. Мы выступаем за мир во всём мире и, конечно, здесь, в нашем регионе", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов российскому ТВ.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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