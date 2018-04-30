В Госкомитете по градостроительству и архитектуре кадровые изменения

2018-04-30 16:40 | www.apa.az | 4

В Госкомитете по градостроительству и архитектуре кадровые изменения.

Как сообщает АПА-Экономикс, главой аппарата Госкомитета назначен Анар Гулиев. До этого назначения он работал руководителем аппарата Государственного агентства жилищного строительства. Агамирза Джанмирзоев, занимавший должность руководителя аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре, стал заведующим отделом технических норм и выдачи лицензий.

Наряду с этим, Шахназ Мустафаева назначена заведующей отделом финансового и бухгалтерского учета Госкомитета по градостроительству и архитектуре. До этого назначения она работала заведующей отделом финансов и обеспечения Государственного агентства жилищного строительства.

В то же время, освобожден от занимаемой должности Анар Байрамов, возглавлявший отдел градостроительства Госкомитета. Исполнение обязанностей завотделом поручено его заместителю Фахри Айдемиру.