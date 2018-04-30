Создана комиссия по выдаче единовременных выплат членам семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана

2018-04-30 16:50 | www.apa.az | 5

В Министерстве труда и социальной защиты населения создана комиссия для исполнении указана президента Азербайджанской Республики от 19 апреля 2018 года «О дополнительных мерах, связанных с улучшением социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, скончавшихся и объявленных скончавшимися ввиду того, что пропали без вести во время военных операций».

Как сообщили АПА-Экономикс в отделе по связям с общественностью министерства, сегодня состоялось первое заседание комиссии. Председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, что указ подразумевает единовременную выплату наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, скончавшихся и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, в размере 11 тыс. манатов. Министр отметил, что комиссия уточнила сроки для направления в соответствующие структуры обращений для составления общего списка лиц, охваченных указом. Механизм осуществления единовременных выплат будет уточнен в течение 1 месяца. С.Бабаев подчеркнул, что права наследников лиц, будут признаны без препон в прозрачной форме. Кроме того, механизм выплаты с согласованием с другими соответствующими структурами, будет доступным и рациональным.

На заседании участники обсудили предстоящие работы комиссии, министром были даны соответствующие поручения.