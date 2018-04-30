Квирикашвили оценил нынешние отношения Грузии и НАТО

2018-04-30 15:39 | www.trend.az | 5

Отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как сейчас, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили во время выступления на форуме народной дипломатии НАТО — Грузия в Тбилиси, передает РИА Новости.

"Хочу отметить, что, с точки зрения практического сотрудничества и политического диалога, таких динамичных и насыщенных отношений с альянсом, как в последние годы и особенно в прошлом году, не было никогда. Мы подтвердили, что являемся надежным и достойным партнером альянса", — заявил Квирикашвили.

По словам премьера, "члены альянса признают, что у Грузии есть все инструменты для подготовки к членству в НАТО".

"Следовательно, со стороны НАТО есть твердое признание прогресса, достигнутого Грузией в направлении осуществления демократических реформ, модернизации Вооруженных сил и оборонных институтов", — добавил грузинский глава правительства.