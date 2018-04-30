Xalq Bank завершил I квартал стабильным ростом по всем показателям

2018-04-30 15:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По итогам I квартала 2018 года ОАО Xalq Bank продемонстрировал стабильный рост по всем основным показателям, сообщает банк в понедельник.

Активы банка по сравнению с данными на конец 2017 года выросли на 412 миллионов манатов или 22,72 процента и составили 2 225,65 миллиона манатов.

Объем кредитного портфеля за I квартал вырос на 10,3 миллиона манатов или 0,79 процента и составил 1 322,55 миллиона манатов. Этот показатель является самым высоким среди частных банков Азербайджана.