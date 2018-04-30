На Бакинском треке Гран при «Формула-1» проведен велопробег

2018-04-30 17:13 | www.apa.az | 5

До начала гонок основного этапа Гран при «Формулы-1», которая проходит в Баку с участием всемирно известных пилотов, на Бакинском треке 29 апреля с участием клуба велосипедистов академии имени Г.Алиева Службы государственной безопасности (СГБ), при поддержке компании «Формула-1» и Автомобильной федерации Азербайджана проведен велопробег.

Как сообщает АПА, в велопробеге приняли участие глава Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли и казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион Александр Винокуров, а также члены клуба велосипедистов академии СГБ имени Г.Алиева.