Клещи «заживо съели» известную модель

2018-04-30 16:00 | www.oxu.az | 5

Известная модель, 93-летняя Ребекка Зени умерла в доме престарелых Shepherds Hill Nursing Home в Лафейетте (США).

Как передает Oxu.Az, женщина прошла Вторую мировую войну - она работала на военно-морской верфи. В мирное время красавица Ребекка стала моделью, устроилась работать на чикагское телевидение и обрела известность.

Но вышло так, что когда-то прекрасная и популярная Ребекка закончила свои дни в прижизненном аду. Пожилая женщина с деменцией медленно умирала от того, что миллионы микроскопических паразитов поедали ее живьем.

По словам адвоката, персоналу дома престарелых запретили прикасаться к почерневшей руке, чтобы та «не отвалилась».

Сообщается, что чиновники знали о вспышке чесотки в приюте, но делать ничего не стали.