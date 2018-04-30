Многотысячный митинг проходит в Москве - ФОТО

2018-04-30 16:04 | www.oxu.az | 5

В Москве на проспекте Сахарова начался митинг против блокировки мессенджера Telegram. По данным «Белого счетчика», к 15:05 на месте проведения акции находятся более 10,5 тысячи человек, люди продолжают приходить, передает Oxu.Az.

Среди участников акции – Алексей Навальный, создатель Telegram Павел Дуров смотрит специальный эфир «Дождя». Организаторы митинга - Либертарианская партия - заявили, что блокировка мессенджера в России - национальный позор.

Митингующие запускают бумажные самолетики в знак поддержки Telegram, а также выкрикивают лозунги «Мы свободны!», «Долой царя!», «Убрать Роскомнадзор!».