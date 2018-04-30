Новая кампания от Unibank для владельцев бизнеса: банковские услуги без комиссий!

2018-04-30 15:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Теперь индивидуальные предприниматели и компании, открывающие счета в Unibank, смогут проводить расчетные и кассовые операции БЕСПЛАТНО в течении трех месяцев. Кампания, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, продлится до 28 мая, сообщает банк в понедельник.

Безкомиссионная кампания охватывает следующие банковские услуги:

- Конвертация;

- Платежи в иностранной и местной валюте;

- Перечисление средств по зарплатному проекту;

- Снятие наличных средств;

- Скидки для юридических лиц на стоимость карты.

Кроме этого, продолжается кампания по выдаче бизнес кредитов без комиссии. В рамках кампании, до 28 мая, владельцы бизнеса могут получить бизнес-кредиты до 100 000 манатов с нулевой комиссией и с льготным периодом до 100 дней. Эффективная процентная ставка по бизнес-кредитам начинается от 10 процентов.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?