Азербайджанские борцы продолжают борьбу за чемпионство - ОБНОВЛЕНО

2018-04-30 16:09 | www.oxu.az | 4
В Каспийске (Дагестан) продолжается чемпионат Европы по борьбе.
Как передает Oxu.Az, определились соперники азербайджанских спортсменов - Эльдениза Азизли, Эльвина Мурсалиева и Ислама Аббасова, которые ранее получили путевку в полуфинал.
Так, соперниками всех троих азербайджанских борцов в 1/2 финала станут спортсмены из России.
14:43
В российском Каспийске (Дагестан) стартовал чемпионат Европы по борьбе.
Как передает Oxu.Az, в первый день соревнований выступили спортсмены в весовых категориях 55, 63, 77,87 и 130 кг.
55 кг
1/4 финала
Эльдениз Азизли - Нугзари Цуртцумия (Грузия) 9:0
63 кг
1/8 финала
Талех Мамедов - Леван Кобжарадзе (Грузия) 0:4
77 кг
1/8 финала
Эльвин Мурсалиев - Риккардо Абресджия (Италия) 12:8
87 кг
1/8 финала
Ислам Аббасов - Роман Жерновецки (Израиль) 9:0
130 кг
1/8 финала
Турмен Эйюбов - Владислав Вороньи (Украина) 0:3