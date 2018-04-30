Азербайджанские борцы продолжают борьбу за чемпионство - ОБНОВЛЕНО

2018-04-30 16:09 | www.oxu.az | 4

В Каспийске (Дагестан) продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Oxu.Az, определились соперники азербайджанских спортсменов - Эльдениза Азизли, Эльвина Мурсалиева и Ислама Аббасова, которые ранее получили путевку в полуфинал.

Так, соперниками всех троих азербайджанских борцов в 1/2 финала станут спортсмены из России.

14:43

В российском Каспийске (Дагестан) стартовал чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Oxu.Az, в первый день соревнований выступили спортсмены в весовых категориях 55, 63, 77,87 и 130 кг.

55 кг

1/4 финала

Эльдениз Азизли - Нугзари Цуртцумия (Грузия) 9:0

63 кг

1/8 финала

Талех Мамедов - Леван Кобжарадзе (Грузия) 0:4

77 кг

1/8 финала

Эльвин Мурсалиев - Риккардо Абресджия (Италия) 12:8

87 кг

1/8 финала

Ислам Аббасов - Роман Жерновецки (Израиль) 9:0

130 кг

1/8 финала

Турмен Эйюбов - Владислав Вороньи (Украина) 0:3

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