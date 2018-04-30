В Баку арестованы пять должностных лиц

2018-04-30 16:19 | www.oxu.az | 7

Арестованы пять должностных лиц, занимавшихся незаконным оборотом лекарственных средств.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, согласно материалам предварительного следствия, фактический руководитель ООО «Sanimed» Мушвиг Нагиев, заведующий отделом продаж Хафиз Оруджев, представитель по продажам Асим Керимов, учредитель ООО «Epidbiomed» Намиг Алиев, заместитель директора компании Кямал Мамедов и другие должностные лица, вошли в сговор с целью наживы.

Начиная с 2011 года, они импортировали в страну намного более дорогие эквиваленты 19 наименований лекарственных препаратов на сумму более миллиона манатов.

В ходе обысков в административных зданиях, офисах и аптеках предприятий было обнаружено и изъято из оборота более 15385 коробок препаратов 37 наименований стоимостью 38 тыс. манатов неизвестного происхождения и не прошедших государственную регистрацию.

На основании собранных доказательств Мушвиг Нагиев, Хафиз Оруджов, Асим Керимов, Намиг Алиев и Кямал Алиев были обвинены по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 200-1.2.2 и 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств).

В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.