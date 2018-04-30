Своей деятельностью академик Зарифа Алиева высоко подняла авторитет азербайджанской науки - Акиф Ализаде (ФОТО)

2018-04-30 15:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Своей деятельностью академик Зарифа Алиева высоко подняла авторитет азербайджанской науки.

Об этом в понедельник на мероприятии, посвященном 95-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, сказал президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.

Ализаде сказал, что выбранный академиком Зарифой Алиевой путь - это медицина, и это путь ее семьи.

Президент академии отметил, что Зарифа Алиева была не только прекрасным ученым, она была также человеком большой культуры.

«Людей восхищали ее знание нескольких языков, выступления на научных конференциях на русском языке», - добавил президент НАНА.

Ализаде отметил, что за выдающуюся научную деятельность Зарифа Алиева была удостоена высшей награды Академии медицинских наук СССР - премии имени М.И.Авербаха.

На мероприятии также выступил академик-секретарь отделения биологических наук НАНА, председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Ахлиман Амирасланов.

По его словам, Зарифа Алиева для своих исследований никогда не выбирала легкой сферы.

«Зарифа Алиева вела борьбу со свирепствующей в то время трахомой. Тогда в некоторых регионах Азербайджана трахома приобрела даже характер эпидемии. Под руководством Зарифы Алиевой, которая прошла в Москве курсы повышения квалификации в данной области, была создана большая группа и началась борьба с этим заболеванием», - сказал Амирасланов.

Председатель парламентского комитета добавил, что в Институте физиологии НАНА Зарифой Алиевой была создана специализированная научно-исследовательская лаборатория по изучению профессиональной патологии органа зрения.

Академик добавил, что действующий сегодня в Азербайджане Национальный центр офтальмологии был построен по предложению Зарифы Алиевой.

Директор Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой, доктор медицинских наук, профессор Эльмар Гасымов сказал, что Зарифа Алиева добилась признания азербайджанской офтальмологии во всем мире.

По его словам, Зарифа Алиева провела ряд ценных исследований по изучению влияния на орган зрения физиологических, клинических, функциональных, гистологических механизмов.

Гасымов отметил, что большим ученым было написано около 200 научных работ, 14 монографий, на ее счету 12 рационализаторских предложений.

«Зарифа Алиева также вела общественную деятельность. Она была членом президиума Всесоюзного общества офтальмологов, Советского комитета защиты мира, правления Азербайджанского офтальмологического общества», - сказал Гасымов.

Директор Центра отметил, чтонаучная деятельность Зарифы Алиевой всегда будет примером для современных офтальмологов.

«Сегодня Национальный центр офтальмологии носит имя академика Зарифы Алиевой. Мы очень рады, что работаем в этом медицинском учреждении, в котором созданы прекрасные условия», - добавил Гасымов.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что Зарифа Алиева, достойно представлявшая Азербайджан в мировой офтальмологии, стала источником света для азербайджанской науки.

Директор Института физиологии НАНА, доктор биологических наук Улдуз Гашимова сказала, что в советский период Азербайджан считался одним из центром химической промышленности в Союзе. Поэтому для этого периода было важным изучение влияния химической промышленности на орган зрения.

«Она также проводила исследования по изучению влияния пестицидов на орган зрения. В этом исследовании приняли участие около 500 человек, которые находились в тесном контакте с пестицидами. В результате исследования стало известно, что под влиянием пестицидов значительно увеличиваются воспалительные заболевания глаз», - отметила директор института.

Затем был показан короткометражный фильм, посвященный академику Зарифе Алиевой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.