Депозитный портфель AccessBank вырос на 42%

2018-04-30 17:52 | www.apa.az | 8

AccessBank опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

По итогам квартала депозитный портфель банка достиг 428,196 млн. манатов. В портфеле наблюдается значительный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, по сравнению с соответствующим показателем 2017 года, депозитный портфель вырос на 41,88%, или 126,401 млн. манатов. Наряду с этим, депозитный портфель превышает показатель начала года на 7,1%, или 28,381 млн. манатов.

По состоянию на 31 марта 2018 года общие активы AccessBank составляют 824,979 млн. манатов, а общие обязательства - 764,908 млн. манатов. Примечательно, что коэффициент мгновенной ликвидности банка на указанную дату составил 117,44%, что говорит о том, что банк обладает достаточными ликвидными средствами.

Комментируя финансовые показатели, председатель правления и генеральный менеджер Рольф Рейхардт заявил, что банк настроен на 2018 год крайне оптимистично: «Как мы отмечали ранее, в ближайшее время банк планирует очередное увеличение капитала. На последнем собрании акционеров было принято решение о капитализации, что будет способствовать расширению как текущей, так и нашей будущей деятельности. Уже некоторое время мы наблюдаем стабилизацию ситуации и рост активности в кредитовании. За последнее время наш банк достиг достаточно высоких показателей как в области кредитования, так и банковских операций. Основываясь на эту положительную динамику, у нас достаточно позитивные прогнозы на этот год. Уверен, что наша текущая стратегия будет способствовать развитию банка совместно с нашими клиентами».

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн. манатов, что является 100% иностранным капиталом и принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются: Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).