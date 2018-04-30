Армянский журналист потерял сознание на чемпионате Европы

2018-04-30 16:44 | www.oxu.az | 6

На чемпионате Европы по борьбе в российском городе Каспийск (Дагестан) произошел несчастный случай.

Как передает Oxu.Az, в первый день соревнований армянскому журналисту Карену Гилояну стало плохо с сердцем.

Он потерял сознание в коридоре и упал. Медперсонал сразу попытался привести Гилояна в чувство. Армянский журналист был доставлен в больницу.

Отметим, что Карен Гилоян приезжал в Баку во время Европейских игр в качестве пресс-секретаря Национального олимпийского комитета Армении.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

