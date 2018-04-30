Джон Сноу и Игритт женятся

2018-04-30 16:50 | www.oxu.az | 7

Совсем скоро состоится свадьба звезд сериала «Игра престолов» - Кита Харингтона (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Игритт).

Как передает Oxu.Az, точную дату пара, по понятным причинам, тщательно скрывает, но журналистам издания Daily Mail удалось выяснить, что приглашения уже разосланы гостям.

Примечательно, что каждое из них оформлено в стиле сериала, благодаря которому Кит и Роуз познакомились.

Сообщается, что на каждом из 200 конвертов имеется марка с изображением героя Кита - Джона Сноу. Их выпустила лимитированным тиражом компания Royal Mail в январе.

Известно, что в число приглашенных гостей вошел весь состав съемочной группы сериала. Из-за свадьбы Кита и Роуз продюсеры даже согласились поставить съемочный процесс нового сезона на паузу.

О помолвке Кита и Роуз стало известно в прошлом сентябре. На телешоу The Jonathan Ross Show актер рассказал, как делал Роуз предложение.