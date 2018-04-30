В Баку арестованы должностные лица фирм, занимающихся незаконным оборотом лекарств

2018-04-30 16:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку должностные лица ряда фирм занимались незаконным оборотом лекарственных средств, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, распространенном в понедельник.

В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступили многочисленные обращения о том, что ряд объектов фармацевтической сферы с целью получения большей прибыли занимается нелегальной деятельностью, что некоторые юридические и физические лица занимаются незаконным оборотом некачественных, не прошедших госрегистрацию лекарственных средств неизвестного происхождения, в связи с чем были проведены следственно-оперативные мероприятия.

В рамках этих мероприятий был проведен осмотр по 11 адресам в Баку, в том числе в административных зданиях ООО "Sanimed" и "Epidbiomed", занимающихся незаконным оборотом лекарственных средств, принадлежащих им депо, аптечных сетей, квартир, а также кабинетов некоторых врачей, участвовавших в процессе незаконной продажи лекарственных препаратов.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по различным статьям УК и осуществлены следственно-оперативные действия.

Предварительным следствием было установлено, что фактический руководитель ООО "Sanimed" MMC Нагиев Мушфиг Микаил оглу, сговорившись с завтделом общества Оруджевым Хафизом Зульфугар оглу, дистрибьютором Керимовым Асимом Расим оглу, учредителем ООО "Epidbiomed" Алиевым Намигом Сабир оглу, замдиректора этой фирмы Мамедовым Кямалом Ахмедийе оглу и другими должностными лицами с целью получения большей прибыли с 2011 года долгое время ввозили в страну 19 наименований эквивалентных лекарственных средств стоимостью более одного миллиона маната, что намного дороже оригинальных лекарственных препаратов.

С помощью сотрудников руководимой фирмы они договорились порядка со 100 врачами, работающими в государственных и частных учреждениях, которым дали различные суммы денег за то, чтобы они назначали обращающимся больным именно эти препараты, и даже в большем объеме, чем необходимо, и таким образом добились незаконной продажи большой партии завезенных лекарств.

Кроме того, было установлено, что должностные лица вышеуказанных предприятий долгое время организовывали ввоз в страну и продажу лекарственных препаратов неизвестного происхождения, не прошедших государственную регистрацию.

Так, во время обысков, которые были проведены в административных зданиях, офисах и аптеках предприятий, были выявлены и изъяты из оборота 15 385 упаковок лекарственных препаратов 37 наименований неизвестного происхождения, не прошедших государственной регистрации на сумму 38 тысяч манатов.