Между Грузией и Арменией строится новый мост

2018-04-30 17:59 | www.apa.az | 6

Началось строительство нового моста между Грузией и Арменией.



Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Департамент дорог Грузии, уже стало известно, какая компания будет строить мост Дружбы. Мост будет построен на территории пограничного пункта Баграташен-Садахлы, над рекой Дебед. Для этой цели Европейский банк реконструкции и развития выделил Грузии кредит на сумму 6 млн евро. 50% кредита будет выделено Грузии, 50% - Армении.



Первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и руководитель проекта ЕБРР Андрей Максимович согласовали детали проекта.



Отметим, договор по строительству моста был подписан в январе текущего года в Ереване. Сообщается, что строительство будет вести иранская компания.