Новый министр создал комиссию

2018-04-30 17:34 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане создана Комиссия по осуществлению единовременных выплат военнослужащим, погибшим или пропавшим без вести в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

Об этом Oxu.Az сказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

По словам председателя комиссии, министра Сахиля Бабаева, цель – обеспечить прозрачность при единовременной выплате военнослужащим средств в размере 11 тыс. манатов.

Выплатой средств будет заниматься Министерство труда и социальной защиты населения.

Л.А.

