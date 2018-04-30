Почему не работают солнечные панели в Гарадаге? – ВИДЕО

2018-04-30 17:56 | www.oxu.az | 6

В социальных сетях размещено видео, отражающее нерабочее состояние солнечных панелей на обочине дороги в Гарадагском районе Баку.

Как передает Oxu.Az, некий Эльчин Аббасов подготовил видеоролик о том, что панели на этом участке не работают.

Мы обратились в Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии с целью прояснить ситуацию.

Выяснилось, что видео было сделано на солнечной электростанции «Sahil» в Гарадагском районе столицы.

Как сообщили в агентстве, станция «Сахиль» будет открыта в самый короткий срок. В настоящее время ведется подготовка к ее открытию.

В агентстве сообщили, что оборудование на станции пока не установлено. После ввода станции в эксплуатацию будет введена в строй строящаяся солнечная электростанция в Сумгаите.

Сумгаитская станция позволит производить более 3 миллионов киловатт альтернативной энергии в год. Сдать станцию планируется до конца 2018 года.

Отметим, что в настоящее время солнечные электростанции действуют в поселках Гобустан, Самух, Пираллахи и Сураханы. Цель их создания - получение надежной системы передачи электроэнергии.

Л.А.

