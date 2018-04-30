Представитель ЕС рассказал, без чего невозможно соглашение по Brexit

2018-04-30 17:06 | www.trend.az | 7

ЕС готов обсуждать c Британией варианты решения проблемы ирландской границы после выхода королевства из ЕС, но без этого никакое итоговое соглашение по Brexit невозможно, заявил в понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, передает РИА Новости.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности, в том числе об ирландской границе, теперь необходимо сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.

ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.

"Нет альтернативы, кроме как защитить этот прогресс (в развитии связей между Ирландией и Северной Ирландией ). Последствия Brexit не должны привести к возвращению жесткой границы, ни на картах, ни в умах", — заявил Барнье, выступая в понедельник в ирландском городе Дандолк.