Президент выделил деньги на строительство автодороги

2018-04-30 18:00 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Геранбойском районе.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 5 населенных пунктов, где проживают 12 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 4,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.