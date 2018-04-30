США отправили Украине противотанковые ракетные комплексы

2018-04-30 18:38 | www.apa.az | 7

США отправили Украине противотанковые ракетные комплексы «Javelin».

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило «Радио Свобода» со ссылкой на Государственный департамент США. «Их уже отправили», - отметил официальный представитель Госдепартамента. Другие детали пока неизвестны.

Отметим, в конце 2017 года правительство США приняло решение о предоставлении Украине летального оружия, в том числе противотанкового ракетного комплекса «Javelin».

2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил отправку в Украину 210 ракет «Javelin» и 47 пусковыых установок для них стоимостью 47 миллионов долларов.



Напомним, в период Барака Обамы США отправляли Украине только нелетальные виды оружия.