Президент «Галатасарая» попал в аварию

2018-04-30 18:39 | www.apa.az | 6

Президенту «Галатасарая» Мустафе Ченгизу не удалось в полной мере насладиться победой над «Бешикташем» в XXXI туре Суперлиги. Как сообщает apasport.az со ссылкой на турецкую прессу, руководитель клуба попал в аварию.

ДТП произошло вчера ночью после окончания встречи. По пути домой автомобиль, за рулём которого находился водитель Ченгиза, столкнулся с автобусом. Подробности случившегося не разглашаются, однако сообщается о том, что никто не пострадал.

Отметим, что «Галатасарай» обыграл «Бешикташ» со счётом 2:0 и сохранил лидерство.