Иран надеется на благоразумие Трампа в вопросе ядерной сделки

2018-04-30 17:23 | www.trend.az | 6

Тегеран надеется, что президент США Дональд Трамп "образумится" и не станет выходить из ядерной сделки, заявил глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает РИА Новости.

Он отметил, что технически Иран в случае выхода США из ядерной сделки способен вернуться к уровню обогащения урана до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Таких возможностей, отметил он, сейчас намного больше. "Это не блеф" — подчеркнул Салехи.

"Надеюсь, что мы никогда не придем к этой ситуации, и господин Трамп и его правительство образумятся и не станут причинять беспокойство и головную боль ни нам, ни другим", — приводит агентство Tasnim слова главы ОАЭИ.