Доверие Мехрибан Алиевой укрепляет нашу веру в свои силы – Мариана Василева

2018-04-30 17:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева всегда рядом с гимнастами, и это доверие укрепляет веру спортсменов в свои силы, сказала Trend в понедельник главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Главный тренер команды подвела итоги Кубка мира по художественной гимнастике, завершившегося накануне в Баку, где команда страны в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой завоевала бронзовую медаль в групповых упражнениях с пятью обручами.

"Когда все заканчивается хорошо, ты забываешь, через что ты прошел, забываешь плохие моменты, обиды и слезы, которые ты пролил. Я очень рада, что вчера мы так завершили наши соревнования. Дома выступать очень сложно. У нас каждый год появляется все больше болельщиков, зал, особенно в последний день финалов, был почти полон, и все это обязывает радовать наших болельщиков. Девочки старались каждый день показать свой максимум, и мы наконец-то обрадовали всех наших болельщиков. Это произошло в присутствии всех сильнейших команд, за исключением российской сборной по групповым упражнениям", - сказала Василева.

Главный тренер связала этот успех с деятельностью президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.