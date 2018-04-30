Между Грузией и Арменией строится мост «Дружбы»

2018-04-30 18:42 | www.oxu.az | 7

Началось строительство нового моста между Грузией и Арменией.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Департамент дорог , уже стало известно, какая компания будет строить мост «Дружбы».

Мост будет построен на территории пограничного пункта Баграташен-Садахлы, над рекой Дебед. Для этой цели Европейский банк реконструкции и развития выделил Грузии кредит на сумму 6 млн евро. 50% кредита будет выделено Грузии, 50% - Армении.



Отметим, договор по строительству моста был подписан в январе текущего года в Ереване. Сообщается, что строительство будет вести иранская компания.