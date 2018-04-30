В Азербайджане создана комиссия по единовременным выплатам наследникам погибших военнослужащих (ФОТО)

2018-04-30 17:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с единовременными выплатами наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность страны и пропавших без вести, создана комиссия, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

В связи с исполнением указа Президента "Об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций" от 19 апреля 2018 года, в министерстве создана комиссия, которая в понедельник провела свое первое заседание.

Председатель комиссии, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что усиление социальной защиты населения является одним из приоритетных вопросов в успешной политике Президента Ильхама Алиева, обеспечивающей всестороннее развитие страны.

«Первым документом, подписанным Президентом после церемонии инаугурации, является указ «Об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций» от 19 апреля. Подписание данного указа еще раз свидетельствует о продолжении мероприятий по улучшению благосостояния семей шехидов, а также полном обеспечении в стране принципов социальной справедливости», - отметил министр.

Бабаев сказал, что наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных действий до 2 августа 1997 года, предусматривается единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

«Главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является исполнение этого важного указа на высоком уровне, в частности осуществление единовременных выплат в абсолютно прозрачной форме. Комиссия обеспечит организацию и осуществление мероприятий в этом направлении. В течение месяца комиссия определит механизм организации единовременных выплат в прозрачной форме», - добавил Бабаев.