Девять журналистов погибли в результате теракта в Кабуле

2018-04-30 18:54 | www.oxu.az | 7

Девять из 29 жертв двух взрывов, прогремевших cегодня утром в Кабуле, - работники средств массовой информации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Жертвами атаки стали оператор TOLOnews, журналист и оператор телеканала 1TV, двое сотрудников телеканала Mashal TV и трое журналистов Azadi Radio (афганское отделение «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»), а также фотокорреспондент Ша Мараи, который возглавлял фотобюро Agence France-Presse в столице Афганистана.

Отметим, что атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Первый взрыв прогремел около 08:00 утра по местному времени (07:30 по Баку), его осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Второй взрыв раздался в том же районе спустя 20 минут, когда на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты. Всего погибли 29 человек, не менее 49 ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».