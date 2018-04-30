Узбекистан стал членом Тюркского совета

2018-04-30 17:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Узбекистан начнёт принимать участие в работе Совета сотрудничества тюркоязычных стран, штаб-квартира которого находится в Стамбуле, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Заявление было сделано в понедельник по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мирзиёев отметил, что он и его турецкий коллега обсудили вопросы участия Узбекистана в работе Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Глава Узбекистана добавил, что флаг страны отныне будет развеваться в офисе организации в Турции.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан примет участие уже в очередном заседании Совета, который пройдет в Бишкеке (Кыргызстан).