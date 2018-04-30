В Иране оценили проект по созданию ядерного двигателя

2018-04-30 17:55 | www.trend.az | 6

Проект создания иранского ядерного двигателя хорошо продвигается, выработан путь его разработки, заявил глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает РИА Новости.

"Этот проект хорошо продвигается. Дорожная карта для спроектированного двигателя является долгосрочным проектом, не краткосрочным. Шесть стран обладают ядерными силовыми установками, пять из которых — члены Совета безопасности ООН, и лишь одна страна, обладающая двигателем на ядерной тяге, не входящая в СБ, — это Индия", — приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее глава Организации морской промышленности иранского Минобороны Амир Растегари заявил, что Тегеран в состоянии создать подводную лодку с атомной силовой установкой. Он отмечал, что ведомство ведет переговоры о ее создании с Организацией атомной энергетики Ирана.

Салехи же в январе сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани отдал распоряжение ОАЭИ реализовать проект по созданию ядерной силовой установки.

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