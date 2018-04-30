Пентагон: США не наносили в ночь на понедельник удары по военным объектам в Сирии

2018-04-30 17:57 | www.trend.az | 6

США не наносили в ночь на понедельник ракетные удары по военным объектам в окрестностях городов Хама и Алеппо. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

"Ни США, ни другие страны, входящие в коалицию, не наносили удары по объектам у городов Хама и Алеппо", - указал он в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, "новая агрессия против Сирии" была совершена в 22:30 мск в воскресенье.