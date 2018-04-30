Депозитный портфель AccessBank вырос на 42%

2018-04-30 17:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - AccessBank опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

По итогам квартала депозитный портфель банка достиг 428,196 миллиона манатов. В портфеле наблюдается значительный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, по сравнению с соответствующим показателем 2017 года депозитный портфель вырос на 41,88 процента, или 126,401 миллиона манатов. Наряду с этим, депозитный портфель превышает показатель начала года на 7,1 процента, или 28,381 миллиона манатов.

По состоянию на 31 марта 2018 года общие активы AccessBank составляют 824,979 миллиона манатов, а общие обязательства - 764,908 миллиона манатов. Примечательно, что коэффициент мгновенной ликвидности банка на указанную дату составил 117,44 процента, что говорит о том, что банк обладает достаточными ликвидными средствами.