Пашинян - единственный кандидат на пост премьера

2018-04-30 19:12 | www.oxu.az | 3

В Армении глава оппозиции Никол Пашинян стал единственным кандидатом, выдвинутым в премьер-министры страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента Армении.

«Фракция Национального собрания (парламента) «Елк» в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет», - говорится в заявлении.

Как отмечается, срок для выдвижения кандидатов истек в 17.00.

Для избрания Пашиняну необходимо набрать 53 голоса из 105, для этого его кандидатуру должны поддержать и члены правящей Республиканской партии Армении.

А.Б.

