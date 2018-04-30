Выручка «КазТрансГаз» от продаж газа увеличится - S&P

2018-04-30 18:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Доля продаж газа в выручке казахстанской «КазТрансГаз» (КТГ) увеличится примерно с 67 процентов в 2017 году до 80-85 процентов к 2020 году, говорится в отчете S&P Global Ratings.

Увеличение доли, прежде всего, связано с дополнительными объемами поставок газа в Китай.

“Затраты на продаваемый газ в настоящее время относительно невысоки для КТГ вследствие его статуса национального оператора, и мы ожидаем, что компания сможет продемонстрировать прибыльность по EBITDA по меньшей мере на 20 процентов по экспортным продажам газа. Мы рассматриваем операции по продаже газа как более волатильный бизнес, чем транспортировка и транзит, поскольку объемы производимого газа могут зависеть от специфических условий нефтегазовых месторождений, более того, цены на продаваемый газ различаются от поставщика к поставщику и не исключены будущие корректировки цен”, - говорится в сообщении.

В настоящее время S&P оценивают профиль финансовых рисков КТГ как «агрессивный», учитывая волатильность денежных потоков компании в периоды финансового стресса ввиду подверженности рискам отрасли экспортной торговли газом, связанным с объемами поставок и ценами на сырье.

«Мы пересмотрели оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) компании с «bb» на «bb-». Мы ожидаем дальнейшего ухудшения характеристик кредитоспособности КТГ, при котором отношение «FFO/долг» составит около 20 процентов в 2018 году. Вместе с тем мы полагаем, что повышение долговой нагрузки будет временным и результаты КТГ будут более сильными в 2019 году, когда ожидается завершение строительства компрессорных станций и увеличение объемов поставок газа в Китай», - говорится в сообщении.

Напомним, что S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги национального оператора газопроводов АО «КазТрансГаз», а также его дочерней компании АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА) — оператора магистральной транспортировки газа, которая на 100 процентов принадлежит КТГ, - на уровне «ВВ-». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

«Подтверждение рейтингов КТГ обусловлено тем, что мы по-прежнему считаем, что существует «умеренно высокая» вероятность предоставления КТГ своевременной и достаточной экстраординарной поддержки от Правительства Казахстана в стрессовой финансовой ситуации», - говорится в сообщении.