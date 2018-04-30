Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Геранбойском районе

2018-04-30 18:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут в Геранбойском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут, соединяющей пять населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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