В Армении расследуют дело о нападении на сотрудника общественного радио

2018-04-30 18:19 | www.trend.az | 6

Следственный комитет Армении принял к рассмотрению уголовное дело по факту нападения на сотрудника общественного радио Вруйра Тадевосяна, сообщили в понедельник в пресс-службе СК, передает РИА Новости.

"Тадевосян 22 апреля подал заявление в полицию о нападении во время осуществления журналистской деятельности. Он сообщил, что неизвестные люди в масках напали на него с дубинками, нанесли удары, похитив планшет и смартфон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в столичном районе Аван.