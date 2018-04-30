Глава минфина США с осторожным оптимизмом оценивает будущие переговоры с КНР по торговле

2018-04-30 18:23 | www.trend.az | 5

Министр финансов США Стивен Мнучин испытывает "осторожный оптимизм" по поводу предстоящих торговых переговоров с КНР. Об этом он заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News, передает ТАСС.

"Я испытываю осторожный оптимизм, - заявил он. - Не собираюсь выступать с прогнозами того, что может произойти на переговорах. Мы отправимся туда и проведем откровенные обсуждения тех вопросов, которые президент (США Дональд) Трамп затрагивал на протяжении последнего года. Надеюсь, нам удастся добиться заметного прогресса, мы отправляемся туда для того, чтобы добиться прогресса".

На прошлой неделе стало известно, что Мнучин на этой неделе посетит китайскую столицу для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. По сообщению информационного агентства Bloomberg, помимо главы минфина, в Китай отправятся также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, а также руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу.