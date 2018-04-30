В Грузии состоится премьера спектакля «Али и Нино»

2018-04-30 19:37 | www.apa.az | 7
1 мая в Тбилиси в грузинском государственном академическом театре имени Шота Руставели состоится премьера спектакля «Али и Нино» по мотивам одноименного романа.
Как сообщает грузинское бюро АПА, спектакль подготовлен Цхинвальским государственным драматическим театром имени Иванэ Мачабели.
Режиссером сценической версии произведения является Гоча Капанадзе.
«Али и Нино» в Грузии ставится на сцене впервые. В спектакле использована фольклорная и классическая музыка разных стран. Постановка спектакля приурочена к 100-летию первых республик в Азербайджане и Грузии.
Спектакль будет показан зрителям 2 мая.
Отметим, в романе «Али и Нино», автором которого является Курбан Саид, повествуется об истории любви азербайджанца Али и грузинки Нино. В романе также описаны политические события, происходившие на Южном Кавказе в начале ХХ века.