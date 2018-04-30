Госдеп: Россия должна вывести войска из Грузии

2018-04-30 19:30 | www.oxu.az | 7

Россия должна вывести свой военный контингент с территории Грузии, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл на открывшемся сегодня в Тбилиси форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам словам Митчелла, США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии, кроме того, президент США Дональд Трамп поддерживает интеграцию Грузии в НАТО.

«Дональд Трамп поддерживает Декларацию Бухарестского саммита от 2008 года (альянс дал согласие на то, что Украина и Грузия станут членами НАТО) и призывает страны - участницы НАТО выполнить обязательства, взятые на себя в этом направлении», - сказал Митчелл.

Помощник госсекретаря напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг также поддержал Грузию в этом вопросе.

«Членство Грузии в НАТО не зависит от России или какой-либо другой страны. Решение по поводу своего будущего может принять только Грузия. Ни одно государство не имеет права помешать интеграции Грузии в НАТО», - сказал Митчелл.

А.Б.

