В Иране суд запретил использовать Telegram

2018-04-30 19:35 | www.oxu.az | 6

В Иране судебные органы приняли решение запретить использование мессенджера Telegram с целью защиты национальной безопасности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

«Принимая во внимание различные жалобы на применение приложения для общения в сети Telegram гражданами Ирана и исходя из требований организаций безопасности, направленных на противодействие незаконной деятельности Telegram, судебные органы запретили его использование в Иране», - говорится в заявлении.

Отмечается, что такое решение было принято спустя несколько дней после запрета использовать мессенджер правительственным органам.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится Россией.

А.Б.

