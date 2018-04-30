В Иране суд запретил использовать Telegram

2018-04-30 19:35 | www.oxu.az | 6
В Иране судебные органы приняли решение запретить использование мессенджера Telegram с целью защиты национальной безопасности.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.
«Принимая во внимание различные жалобы на применение приложения для общения в сети Telegram гражданами Ирана и исходя из требований организаций безопасности, направленных на противодействие незаконной деятельности Telegram, судебные органы запретили его использование в Иране», - говорится в заявлении.
Отмечается, что такое решение было принято спустя несколько дней после запрета использовать мессенджер правительственным органам.
Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится Россией.
А.Б.