В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии

2018-04-30 18:30 | www.trend.az | 5

В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались в понедельник комментировать информацию об ударах в Сирии и возможной причастности к ним вооруженных сил еврейского государства.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказал ТАСС по телефону собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, "новая агрессия против Сирии" была совершена в 22:30 мск в воскресенье.