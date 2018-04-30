Кыргызстан и ВПП ООН сотрудничают в сфере продовольственной безопасности

2018-04-30 18:40 | www.trend.az | 6

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) и правительство Кыргызской Республики подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации Странового стратегического плана ВПП ООН в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы, передает Knews.

Меморандум предусматривает расширение партнерства в течение следующих 5 лет и активизации усилий по обеспечению продовольственной безопасности в Кыргызстане.

В течение 2018-2022 годов реализуется стратегический план, главными приоритетами которых являются улучшение ситуации с продовольственной безопасностью, оптимизация школьного питания, а также улучшение качества жизни сельских жителей через рост производительности труда в сельском хозяйстве в условиях изменения климата.

План действий основан на анализе ситуации с бедностью и продовольственной безопасности, проведенном правительством КР в прошлом году. Стратегический план соответствует национальным приоритетам в обеспечении экономического роста и социального благополучия, и способствует достижению Цели 2 «Достижение нулевого голода к 2030 году» и Цели 17 «Партнерство для устойчивого развития» Целей устойчивого развития.