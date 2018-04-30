Президент Туркменистана о транспортных коридорах, энергобезопасности и региональной политике

2018-04-30 18:40 | www.trend.az | 6

Во время торжеств в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе, в которых также приняли участие зарубежные журналисты, освещающие Национальный праздник туркменского скакуна, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с шефом Центральноазиатского регионального отделения Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Робертом Францевым, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Российский тележурналист – частый гость в Туркменистане, по репортажам из Ашхабада по случаю различных событий его знают наши телезрители. Узнал его среди многочисленных гостей нынешних мероприятий и глава государства. «Я видел вас на Азиаде в прошлом году», – сказал туркменский лидер и добавил, что Игры «Ашхабад-2017» хорошо освещались Францевым.

Продолжившийся разговор вылился в спонтанное интервью, причём беседа, состоявшаяся в неформальной обстановке, в атмосфере всенародного празднества, способствовала доверительному общению, что, впрочем, не помешало затронуть важные и серьёзные вопросы.

- Я вас также видел и на мероприятиях по реализации крупномасштабных проектов – закладке афганского участка газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по этому маршруту, открытии железной дороги из Туркменистана в Афганистан, – сказал президент Туркменистана, отметив, что газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия – это большой проект, к участию в котором наша страна пригласила многих своих партнёров, в том числе российских.

- А сегодня мы отмечаем наш национальный праздник. Ранее он назывался Праздник туркменского скакуна, а на днях на заседании Кабинета Министров мы приняли решение назвать его Национальным. Наряду с нашими коврами, алабаями, ахалтекинцы – это тоже национальное достояние, – подчеркнул туркменский лидер.

- Вы вчера гарцевали на коне, это так эффектно выглядело. Как часто вы занимаетесь верховой ездой?

- Скакать на коне – это, наверное, в генах у всех туркмен заложено. Мы все рождены всадниками. Это передаётся из поколения в поколение. Вот в бытность Советского Союза мы сдавали нормативы ГТО – «Готовность к труду и обороне». И если мы, подростки, молодёжь, не могли пройти ГТО – разряды по плаванию, по стрельбе, по борьбе, это задевало мужскую гордость. Такая физическая закалка с детства пригодилась в жизни. Уверен, занятия различными видами спорта, в том числе конным, помогают выковать характер.

Это помогает мне и в моей политической деятельности. Я чувствую себя всадником, скачу вперёд и за собой веду народ. Это не только ко мне относится, ко всем политикам – Владимир Владимирович тоже на коне скачет! И подаёт пример молодым. Я считаю, что молодое подрастающее поколение должно видеть образец стойкого характера и спортивного, здорового образа жизни. Только так можно искоренить вредные привычки, например курение.

Мы на высоком уровне провели V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Во всём мире говорят, что это был даже олимпийский уровень. Например, такое мнение выразила и Валентина Ивановна Матвиенко, которая была главой российской делегации на Играх. К слову, она является почётным гражданином Ашхабада, в архитектурном облике которого есть и её вклад.

- Интересно, какой?

– Она помогала консультациями. Вы видели наши мосты? Модель построенных мостов в Ашхабаде мы позаимствовали у Санкт-Петербурга. Их возвела российская компания «Возрождение». У нас очень хорошее сотрудничество с Россией.

- А какие наиболее актуальные направления сотрудничества?

- Мы первым долгом уделяем внимание образованию, периодике, чтобы наша молодёжь знала, помимо государственного, несколько языков, и один из них – русский, а также английский, французский, китайский, японский и другие. У нас очень много русских изданий, в чём вы можете сами убедиться. Чтение формирует менталитет молодого поколения и, конечно же, влияет на его развитие.

Если говорить об экономических вопросах, то, помимо нефтегазового комплекса, строительства, промышленного сектора, мы в последнее время очень большое внимание уделяем развитию транспорта и транзитных коридоров. Мы открываем самый крупный порт на Каспийском море, которое нас сплачивает – Россию, Казахстан, Азербайджан и Иран. Его ежегодный оборот составит около 18 миллионов тонн без учёта нефтепродуктов, а с нефтепродуктами – около 26 миллионов тонн. На последнем Саммите прикаспийских государств Туркменистан выдвинул инициативу, и нас Россия поддержала: мы должны создать единый логистический центр и рационализировать грузопоток между нашими странами. На следующем саммите, который будет в Казахстане, надеюсь, мы придём к консенсусу и будем развивать этот логистический транзитно-транспортный коридор.

- Что он должен связать?

- Судоходство, железную дорогу, автотранспорт. Тем самым мы возрождаем Великий Шёлковый путь. Во все времена мы были на стыке его маршрутов. Поэтому логично, что именно развитию транспорта и транзитных коридоров нами придаётся большое значение. По этому вопросу были приняты Резолюции ООН, причём трижды. Российская Федерация не только поддержала нас первой, но была и коспонсором этих документов.

- Да, ведь это совместный интерес.

- Конечно, это наш общий интерес. Сколько веков мы были вместе, и это неотделимо и не отделишь. У нас инфраструктура – общая.

Второй большой вопрос – энергобезопасность. По теме газопровода мы пришли к выводу, что должны учитываться интересы производителя, транзитёра и потребителя. Это очень важно.