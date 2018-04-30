Порошенко: в Донбассе началась новая операция

2018-04-30 19:59 | www.oxu.az | 5

Президент Украины заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершился. Петр Порошенко написал об этом на своей странице в Facebook.

Как передает Oxu.Az, с 14:00 на смену «АТО» пришла операция Объединенных сил Украины (ООС).

Об этом было объявлено заранее. По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя.

На опубликованном в соцсети видео показан момент подписания указа о начале ООС. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

При этом Киев не исключает точечных «антитеррористических операций». Режим «АТО" могут ввести в любой момент, когда возникает угроза, уточнил Порошенко.

Украинский лидер поблагодарил командующего антитеррористической операцией Михаила Забродского «за блестящее исполнение задач» и передал управление руководителю Объединенных сил генералу Сергею Наеву.

Также Порошенко отдал несколько поручений главам силовых структур.

Руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов должен организовать вывод из Донбасса штаба предыдущей операции, а также сил и средств, которые не вошли в состав ООС.

Наеву поручено обеспечить «применение оружия и вооружения подчиненными войсками».

А.Б.

