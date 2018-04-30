Единственным кандидатом на пост премьера Армении стал Пашинян

2018-04-30 18:51 | www.trend.az | 5

Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении стал лидер протестных акций Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе парламента, передает РИА Новости.

"Фракция Национального собрания (парламента. - Прим. ред.) "Елк" в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет", - говорится в сообщении, размещенном на парламентском сайте.

Срок выдвижения кандидатов истек в 17:00 мск.

Оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракция "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении (РПА).