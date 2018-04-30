В Иране ограничен доступ к «Telegram»

2018-04-30 19:58 | www.apa.az | 7

В Иране ограничен доступ к мессенджеру «Telegram».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, причиной данного решения отдела по вопросам культуры и медиа тегеранского суда стали неоднократные жалобы местных жителей.

«Telegram» не соблюдая законы Исламской Республики Иран, работает в стране незаконно. Это стало причиной ряда террористических актов, в том числе напряженности, возникшей в месяце Дей. Кроме того, ввиду отсутствия серверов данного канала на территории страны, активность канала будет фильтроваться», - говорится в заявлении.

В Иране около 40 миллионов пользователей «Telegram».