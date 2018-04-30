На конференции в Бонне пытаются согласовать механизм исполнения Климатического соглашения

2018-04-30 18:57 | www.trend.az | 6

Конференция ООН по климату открылась в понедельник в Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), передает ТАСС.

Цель ее участников - приблизиться к созданию механизма по контролю над исполнением Парижского соглашения по климату. Если по этому пункту удастся добиться прогресса и согласовать текст соответствующего документа, то подписан он будет уже на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-24), которая пройдет в декабре в польском городе Катовице.

Как пишет агентство DPA, с призывом приложить больше усилий для защиты экологии выступила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза. "В 2017 году мы все стали свидетелями многих природных катастроф", - заявила она в преддверии боннской конференции, которая продлится до 10 мая. "Время уходит очень быстро", - сказала Эспиноза.

Председатель германских "зеленых" Анналена Бербок упрекнула правительство Германии в отсутствии стратегии по борьбе с изменением климата. "Кризис усугубляется, а у кабинета министров, как и полгода назад, нет никакого плана", - сказала она, напомнив, что правящие партии не хотят отказываться от угля, как от источника электроэнергии.