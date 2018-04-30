Представители КАЕ проведут встречу с БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве

2018-04-30 20:17 | www.apa.az | 4

В Варшаве при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) состоится встреча ряда глав азербайджанских диаспорских организаций с представителями офиса Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Как сообщает АПА, президент КАЕ Сахиль Гасымов сказал, что в преддверии мероприятия, которая состоится 7 мая этого года, планируется также проведение встреч в Министерстве социальной политики Польши и другими европейскими официальными кругами.

По его словам, в то же время при поддержке Совета азербайджанской молодежи в Польше планируется проведение международной конференции «История дружбы и сотрудничества между народами Азербайджана и Польши в период Азербайджанской Демократической Республики»

На встречах и конференции примут участие представители азербайджанской диаспоры из Германии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Финляндии, Украины, Швеции и других стран.