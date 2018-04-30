Трамп назвал возможное место встречи с Ким Чен Ыном

2018-04-30 20:15 | www.oxu.az | 5
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что возможно ему стоит провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в «Доме мира», который находится на стороне Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.
«Многое страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли Дом мира на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?», — написал Трамп.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном.
Также стало известно, что Трамп поблагодарил лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина за помощь в подготовке его встречи с Ким Чен Ыном.
А.Б.